Shanghai International Port (Group): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai International Port (Group) veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,17 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai International Port (Group) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,170 CNY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,04 Prozent auf 10,28 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,52 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,157 CNY geschätzt. Der Umsatz war auf 10,09 Milliarden CNY geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at