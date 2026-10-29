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29.10.2026 06:31:29
Shanghai Jahwa United: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Shanghai Jahwa United hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,64 CNY gegenüber 0,210 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 1,57 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Jahwa United 1,48 Milliarden CNY umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,038 CNY sowie einem Umsatz von 1,56 Milliarden CNY gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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