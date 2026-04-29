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29.04.2026 06:31:29
Shanghai Jahwa United: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shanghai Jahwa United präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,33 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1,80 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Jahwa United 1,70 Milliarden CNY umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,318 CNY sowie einem Umsatz von 1,90 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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