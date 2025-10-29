Shanghai Jahwa United veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Jahwa United hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,21 CNY gegenüber -0,110 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,48 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,209 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,48 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at