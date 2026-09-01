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01.09.2026 06:31:29
Shanghai Jiao Yun Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shanghai Jiao Yun Group hat am 29.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 CNY, nach -0,010 CNY im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,32 Prozent auf 1,21 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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