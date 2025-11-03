Shanghai Jiao Yun Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Jiao Yun Group hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Shanghai Jiao Yun Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Jiao Yun Group im vergangenen Quartal 1,04 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Jiao Yun Group 1,02 Milliarden CNY umsetzen können.

