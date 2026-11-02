Shanghai Jiaoda Onlly zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Jiaoda Onlly stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,67 Prozent auf 74,9 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 73,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at