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30.03.2026 06:31:29

Shanghai Jin jiang International Hotel Development gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai Jin jiang International Hotel Development äußerte sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Jin jiang International Hotel Development -0,030 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 503,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 455,2 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,120 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,120 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz lag bei 1,91 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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