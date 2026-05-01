Shanghai Jin jiang International Hotel Development hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Jin jiang International Hotel Development äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,13 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Jin jiang International Hotel Development 0,030 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 3,12 Milliarden CNY gegenüber 2,94 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at