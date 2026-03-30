Shanghai Jin jiang International Hotel Development legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Jin jiang International Hotel Development hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Jin jiang International Hotel Development im vergangenen Quartal 3,57 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Jin jiang International Hotel Development 3,27 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,870 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Shanghai Jin jiang International Hotel Development ein Gewinn pro Aktie von 0,850 CNY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 13,76 Milliarden CNY, gegenüber 14,02 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,87 Prozent präsentiert.

