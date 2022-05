Shanghai Jin jiang International Hotel Development legte Quartalsergebnis vor

Shanghai Jin jiang International Hotel Development präsentierte in der am 30.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Shanghai Jin jiang International Hotel Development vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,050 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Jin jiang International Hotel Development im vergangenen Quartal 2,32 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Jin jiang International Hotel Development 2,30 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at