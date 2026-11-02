Shanghai Jin jiang International Hotel Development: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shanghai Jin jiang International Hotel Development hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Jin jiang International Hotel Development im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 575,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 519,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at