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01.05.2026 06:31:29
Shanghai Jin jiang International Hotel Development stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shanghai Jin jiang International Hotel Development hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Auf der Umsatzseite hat Shanghai Jin jiang International Hotel Development im vergangenen Quartal 450,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Jin jiang International Hotel Development 404,2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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