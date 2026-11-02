Shanghai Jin jiang International Hotel Development stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Jin jiang International Hotel Development hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Jin jiang International Hotel Development 0,350 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 3,88 Milliarden CNY gegenüber 3,71 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at