Shanghai Jin jiang International Hotel Development verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Jin jiang International Hotel Development hat am 29.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,38 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Jin jiang International Hotel Development noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,58 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,68 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at