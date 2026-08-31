Shanghai Jin jiang International Hotel Development: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Jin jiang International Hotel Development stellte am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,10 Prozent auf 540,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 495,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at