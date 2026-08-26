Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 53,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment 58,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at