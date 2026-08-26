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26.08.2026 06:31:28
Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 366,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 419,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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