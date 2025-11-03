Shanghai Jinjiang International Travel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Jinjiang International Travel präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Jinjiang International Travel ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at