Shanghai Jinjiang International Travel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Jinjiang International Travel hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Jinjiang International Travel 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 35,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at