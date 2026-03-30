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30.03.2026 06:31:29

Shanghai Jinjiang International Travel legte Quartalsergebnis vor

Shanghai Jinjiang International Travel hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Jinjiang International Travel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47,2 Millionen USD im Vergleich zu 40,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,050 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shanghai Jinjiang International Travel mit einem Umsatz von insgesamt 125,53 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 115,56 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,63 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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