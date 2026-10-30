Shanghai Jinjiang International Travel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Jinjiang International Travel hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Jinjiang International Travel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,3 Millionen USD im Vergleich zu 29,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at