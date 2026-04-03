Shanghai Jinjiang Shipping (Group) A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Jinjiang Shipping (Group) A präsentierte in der am 01.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,24 CNY gegenüber 0,230 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Jinjiang Shipping (Group) A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,83 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,71 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,790 CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,95 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Shanghai Jinjiang Shipping (Group) A einen Umsatz von 5,91 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at