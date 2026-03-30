Shanghai Jinling gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Jinling gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Shanghai Jinling hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 759,5 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 25,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Jinling 1,02 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,600 CNY, nach 0,340 CNY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 27,56 Prozent auf 3,72 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,92 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at