Shanghai Jinling informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Jinling gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Shanghai Jinling hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 942,8 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 736,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

