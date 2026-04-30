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30.04.2026 06:31:29
Shanghai Jinling informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shanghai Jinling hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 664,8 Millionen CNY – ein Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Jinling 663,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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