Shanghai Jinling: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Jinling hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Shanghai Jinling hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Jinling 907,8 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 64,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 550,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at