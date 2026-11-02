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02.11.2026 06:31:29
Shanghai Jinling stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shanghai Jinling lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 CNY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 671,2 Millionen CNY – eine Minderung von 28,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 942,8 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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