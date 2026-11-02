Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 83,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 63,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at