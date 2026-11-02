Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development legte Quartalsergebnis vor

Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 CNY je Aktie generiert.

Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 563,3 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 453,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at