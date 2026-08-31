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31.08.2026 06:31:29
Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 62,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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