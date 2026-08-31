Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,070 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 478,1 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 450,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at