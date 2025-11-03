Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,15 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 581,1 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 453,3 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at