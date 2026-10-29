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29.10.2026 06:31:29
Shanghai Join Buy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shanghai Join Buy hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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