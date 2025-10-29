|
Shanghai Join Buy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Shanghai Join Buy lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Shanghai Join Buy hat ein EPS von 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,1 Millionen CNY umgesetzt.
