Shanghai Junshi Biosciences A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Junshi Biosciences A hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shanghai Junshi Biosciences A ein Ergebnis je Aktie von -0,240 CNY vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 726,3 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanghai Junshi Biosciences A einen Umsatz von 500,6 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at