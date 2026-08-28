Shanghai Junshi Biosciences A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Junshi Biosciences A präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,170 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,24 Prozent auf 969,9 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 667,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at