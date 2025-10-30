Shanghai Junshi Biosciences A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Junshi Biosciences A hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 637,5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 485,1 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at