Shanghai Junshi Biosciences A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Junshi Biosciences A gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,27 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shanghai Junshi Biosciences A ein Ergebnis je Aktie von -0,360 CNY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Junshi Biosciences A mit einem Umsatz von insgesamt 692,5 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 677,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,28 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,870 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,300 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,50 Milliarden CNY gegenüber 1,94 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,828 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 2,54 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at