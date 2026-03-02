Shanghai Junshi Biosciences: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanghai Junshi Biosciences hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,30 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shanghai Junshi Biosciences ein Ergebnis je Aktie von -0,390 HKD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 759,7 Millionen HKD – das entspricht einem Zuwachs von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 732,3 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,940 HKD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,410 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Shanghai Junshi Biosciences im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 28,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,71 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 2,11 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,828 CNY sowie einen Umsatz von 2,54 Milliarden CNY belaufen.

