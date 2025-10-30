Shanghai Junshi Biosciences öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Junshi Biosciences hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 HKD. Im Vorjahresquartal waren -0,310 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 696,6 Millionen HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 527,9 Millionen HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at