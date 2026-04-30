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30.04.2026 06:31:29
Shanghai Junshi Biosciences präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Junshi Biosciences äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Junshi Biosciences -0,260 HKD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 819,6 Millionen HKD gegenüber 535,2 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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