Shanghai Junshi Biosciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Junshi Biosciences hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,190 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1,12 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Junshi Biosciences 720,5 Millionen HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at