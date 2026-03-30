Shanghai Kaichuang Marine International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Kaichuang Marine International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 585,0 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 636,8 Millionen CNY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,310 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,34 Milliarden CNY – ein Plus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shanghai Kaichuang Marine International 2,31 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at