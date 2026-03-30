Shanghai Kaikai Industrial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Kaikai Industrial äußerte sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Kaikai Industrial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 307,4 Millionen CNY im Vergleich zu 349,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,050 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,13 Milliarden CNY, während im Vorjahr 1,09 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at