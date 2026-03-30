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30.03.2026 06:31:29

Shanghai Kaikai Industrial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Kaikai Industrial stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Shanghai Kaikai Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,010 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shanghai Kaikai Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 157,24 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 152,00 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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