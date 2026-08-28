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28.08.2026 06:31:29
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shanghai Kelai Mechatronics Engineering ein Ergebnis je Aktie von 0,030 CNY vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Kelai Mechatronics Engineering in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 111,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 149,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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