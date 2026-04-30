Shanghai Kindly Enterprise Development Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Kindly Enterprise Development Group hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Kindly Enterprise Development Group 0,140 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Kindly Enterprise Development Group im vergangenen Quartal 536,7 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Kindly Enterprise Development Group 548,1 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at