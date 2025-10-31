Shanghai Kindly Enterprise Development Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Kindly Enterprise Development Group äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Kindly Enterprise Development Group ein EPS von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 590,2 Millionen CNY gegenüber 576,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at