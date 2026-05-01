Shanghai Laimu Electronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Laimu Electronics veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,38 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Laimu Electronics 0,010 CNY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,65 Prozent auf 375,2 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 415,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,350 CNY. Im Vorjahr waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Shanghai Laimu Electronics in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,52 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,46 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at